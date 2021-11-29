Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşırken iki futbolcu cezalı duruma düştü.
Karşılaşmanın 42. dakikasında sarı kart gören Miha Zajc gelecek hafta takımını yalnız bırakacak.
NOVAK KIRMIZI KART
Zajc'ın ardından sarı-lacivertlilerde, Göztepe maçının 59. dakikasında sarı kart gören Filip Novak da cezalı duruma düştü.
Öte yandan Novak, 88. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmanın 42. dakikasında sarı kart gören Miha Zajc gelecek hafta takımını yalnız bırakacak.
NOVAK KIRMIZI KART
Zajc'ın ardından sarı-lacivertlilerde, Göztepe maçının 59. dakikasında sarı kart gören Filip Novak da cezalı duruma düştü.
Öte yandan Novak, 88. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.