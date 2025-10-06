Fenerbahçe'de hücumcular yine suskun!

Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında hücumda son derece etkisiz bir görüntü sergiledi.



Sarı-lacivertlilerin gol umutları Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca performanslarıyla hayal kırıklığı yarattı.



Takımın en golcü ismi En-Nesyri, 90 dakika sahada kalmasına rağmen rakip ceza sahasında yalnızca bir kez topla buluştu ve tek bir şut çekebildi. Forvet arkasında görev alan Talisca ise rakip ceza sahasında hiç topla buluşamadı, şut girişiminde bulunamadı. Brezilyalı oyuncu ilk yarıda 8 top kaybı yaparken, yüzde 74 pas isabetiyle oynadı ve ikinci yarı başında oyundan alındı.



DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Talisca, Kasımpaşa maçında da 0 şut ve 0 rakip ceza sahasında topla buluşma istatistiğiyle dikkat çekmişti. En-Nesyri ise Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb karşısında alınan 3-1'lik yenilgide kaleyi hiç yoklayamamıştı.