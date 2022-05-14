Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

Spor Toto Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor
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13 Mayıs 2022 22:14
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi. Çift kale maçla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Dimitris Pelkas, Arda Güler ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edildiği belirtildi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını cumartesi yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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