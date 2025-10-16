16 Ekim
Huddersfield -Bolton Wanderers
22:00
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
22:45
17 Ekim
Gremio-Sao Paulo
01:00
17 Ekim
Fluminense-Juventude
03:30
17 Ekim
Vitoria-Bahia
03:30

Fenerbahçe'de hareketli hafta: Önce divan, sonra genel kurul!

Başkan Sadettin Saran ve yöneticileri yoğun bir hafta bekliyor. İlk olarak 18 Ekim Cumartesi Yüksek Divan Kurulu olacak, ardından 25 Ekim Cumartesi de Olağanüstü Genel Kurul gerçekleşecek.

calendar 16 Ekim 2025 10:32
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de hareketli hafta: Önce divan, sonra genel kurul!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'yi 18 Ekim-25 Ekim arasında hareketli bir hafta bekliyor.

Fenerbahçe'de ilk olarak 18 Ekim Cumartesi günü Yüksek Divan Kurulu toplantısı yapılacak. Bu toplantıda Başkan Sadettin Saran ve yöneticiler, yüksek divan kurulu üyelerine merak edilen tüm konuları anlatacak.

Hemen ardından bir hafta sonra Olağanüstü Genel Kurul gerçekleşecek. Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'da geçmeyen 11, 12 ve 13. maddeler için kongre üyelerine gidilecek. Bankalar Birliği'nden çıkmak için bu maddelerin önemine yeniden vurgu yapılacak. Bu kongrede de Başkan Sadettin Saran ve yöneticileri, kongre üyeleriyle birçok önemli konuyu paylaşacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.