Fenerbahçe'de gündem yine David!

Fenerbahçe, Al Nassr'ın Youssef En-Nesyri'ye ilgisi ve Faslı futbolcunun ayrılık ihtimalinin ardından golcü transferi için harekete geçti.
TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENİYOR
Sarı-lacivertlilerde sezon başında gündeme gelen Jonathan David isminin bir kez daha gündeme geldiği öğrenildi. Kanadalı yıldız, Lille ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmadı ve ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Sarı-Lacivertliler ise En-Nesyri'nin ayrılması halinde David'e ocak ayında imza attırmak istiyor. Fenerbahçe'nin bu oyuncuya yönelmesinin birçok nedeni var.
YÜKSEK BONSERVİS GETİREBİLİR
Jonathan David henüz 24 yaşında ve önümüzdeki yıllarda yüksek bonservis getirisi sağlayabilir. Yıldız futbolcu, Gent'in ardından Lille'de de golcülüğünü kanıtladı. Kanadalı oyuncu ayrıca eldeki diğer forvet olan Dzeko'nun aksine daha hareketli, atletik ve hızlı. Lille, David'i sezon sonunda bedelsiz olarak kaybetmektense ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirebilir.
Piyasa değeri 45 milyon Euro olarak gösterilen yıldız forvet bu bedelin çok daha altına transfer edilebilir. Fenerbahçe Yönetimi'nin, En-Nesyri'de yaşanacak gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki günlerde David'in menajerlik şirketiyle ilk teması kurabileceği öğrenildi.
Lille'de bu sezon 26 maça çıkan Jonathan David, 17 gol attı ve 5 asist yaptı.
TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENİYOR
Sarı-lacivertlilerde sezon başında gündeme gelen Jonathan David isminin bir kez daha gündeme geldiği öğrenildi. Kanadalı yıldız, Lille ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmadı ve ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Sarı-Lacivertliler ise En-Nesyri'nin ayrılması halinde David'e ocak ayında imza attırmak istiyor. Fenerbahçe'nin bu oyuncuya yönelmesinin birçok nedeni var.
YÜKSEK BONSERVİS GETİREBİLİR
Jonathan David henüz 24 yaşında ve önümüzdeki yıllarda yüksek bonservis getirisi sağlayabilir. Yıldız futbolcu, Gent'in ardından Lille'de de golcülüğünü kanıtladı. Kanadalı oyuncu ayrıca eldeki diğer forvet olan Dzeko'nun aksine daha hareketli, atletik ve hızlı. Lille, David'i sezon sonunda bedelsiz olarak kaybetmektense ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirebilir.
Piyasa değeri 45 milyon Euro olarak gösterilen yıldız forvet bu bedelin çok daha altına transfer edilebilir. Fenerbahçe Yönetimi'nin, En-Nesyri'de yaşanacak gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki günlerde David'in menajerlik şirketiyle ilk teması kurabileceği öğrenildi.
Lille'de bu sezon 26 maça çıkan Jonathan David, 17 gol attı ve 5 asist yaptı.