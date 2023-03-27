Fenerbahçe'de gözler Enner Valencia'da!

Fenerbahçe'de bu sezonun tartışmasız en çok öne çıkan ismi olan Enner Valencia, kulüple de artık özdeşleşti.



Ekvadorlu yıldız bu sezon resmi maçlarda attığı 28 gol, bedelsiz geldiği 2020 yılından bu yana gösterdiği performans ve istikrar ile Fenerbahçe'de unutulmaz futbolcular arasına girdi.



Özellikle bu sezon 35 resmi maçta attığı 29 gol ve yaptığı 4 asistle alkışları kapan Valencia, Alex de Souza'nın rekorunu da kırmıştı.



KAFALARDA İKİ SORU VAR



Şu anda ise Valencia ile ilgili iki önemli konu dikkat çekiyor. Birincisi milli ara sonrası 2 Nisan Pazar günü yapılacak Beşiktaş derbisine yetişip yetişmeyeceği, ikincisi de sezon sonu bitecek sözleşmenin yenilenip yenilenmeyeceği...



DERBİDE OYNAMASI BEKLENİYOR



İlk olarak dizinde sorunu olan Valencia, Ekvador Milli Takımı'ndan affını istedi ve tam 1 haftadır düzenli olarak Samandıra'da tedavi uygulanıyor. Tedavisi de son derece başarılı ilerleyen tecrübeli forvetin derbide sahada olması bekleniyor.



SÖZLEŞME KONUSU 'ORTADA'



İkinci olarak ise sözleşme konusu gündemde duruyor. Kontratı sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki golcü, Fenerbahçe'de kalmaya sıcak bakıyor. Hem Valencia hem de ailesi İstanbul'u ve Fenerbahçe'yi çok seviyor. 3 senedir Türkiye'de ailesiyle mutlu bir hayatı olan başarılı futbolcu, bu düzenini bozmak istemiyor.



Güney Amerika'da Brezilya başta olmak üzere birçok ülkeden Valencia'ya ilgi var. 2022 Dünya Kupası'nda da beğeni toplayan deneyimli yıldızın önceliği ise Fenerbahçe... Fenerbahçe ile görüşmeleri devam eden Enner Valencia'nın ailesi de İstanbul'da kalmaya sıcak bakıyor. Kısa bir süre içinde Valencia ve Fenerbahçe arasındaki görüşmelerin netleşmesi bekleniyor.



2026'DA SAHADA OLMAK İSTİYOR



Fenerbahçe'de başarılı bir performans gösteren Enner Valencia, 2022 Dünya Kupası'nda da 3 maçta 3 gol atarak dikkat çekmişti. Valencia, ülkesi Ekvador'un Dünya Kupası tarihinde en golcü oyuncusu olmuştu. Deneyimli yıldızın ülkesi için yeni hedefiyse 2026 Dünya Kupası olacak. ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nda 36 yaşına gelecek Valencia, kariyerinde son Dünya Kupası'nı oynamak istiyor.



