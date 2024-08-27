Fenerbahçe'de Fred yönetime nefes aldırdı!

Fenerbahçe'de 30 Temmuz'daki sakatlığının ardından sahalara geri dönen Fred, Rizespor maçındaki hat-trick'i ve performansıyla büyük beğeni topladı.
YÖNETİME NEFES ALDIRDI
Brezilyalı yıldızın dönüşü, 6 ve 8 numara transferleri için yoğun baskıya maruz kalan Fenerbahçe yönetimine nefes aldırdı.
Fred'in olduğu maçlarda İsmail Yüksek ve Sebastian Szymanski'nin daha verimli oynadığı Rize deplasmanında bir kez daha görüldü. Onun yokluğunda özellikle sosyal medya üzerinden, '6 ve 8 numara transferi yapılması' için yoğun baskıya maruz kalan Fenerbahçe yönetimi de Brezilyalı yıldızın dönmesiyle rahat nefes aldı.
"YEDEKLEYECEK OYUNCU BULMAK ZOR"
Sarı lacivertli yöneticilerin, "Yeni bir Fred bulmak kolay olmadığı gibi onu yedekleyebilecek bir oyuncuyu bulmak dahi zor. Artık 2 Eylül'e kadar zamanımız var bu süreçte elimizden geleni yapacağız" dediği öğrenildi.
YÖNETİME NEFES ALDIRDI
Brezilyalı yıldızın dönüşü, 6 ve 8 numara transferleri için yoğun baskıya maruz kalan Fenerbahçe yönetimine nefes aldırdı.
Fred'in olduğu maçlarda İsmail Yüksek ve Sebastian Szymanski'nin daha verimli oynadığı Rize deplasmanında bir kez daha görüldü. Onun yokluğunda özellikle sosyal medya üzerinden, '6 ve 8 numara transferi yapılması' için yoğun baskıya maruz kalan Fenerbahçe yönetimi de Brezilyalı yıldızın dönmesiyle rahat nefes aldı.
"YEDEKLEYECEK OYUNCU BULMAK ZOR"
Sarı lacivertli yöneticilerin, "Yeni bir Fred bulmak kolay olmadığı gibi onu yedekleyebilecek bir oyuncuyu bulmak dahi zor. Artık 2 Eylül'e kadar zamanımız var bu süreçte elimizden geleni yapacağız" dediği öğrenildi.