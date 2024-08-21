Fenerbahçe, Rizespor ile pazar günü oynayacağı lig maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Sakatlığını atlatan Fred, idmanda sergilediği performansla dikkat çekti.
Samandıra Tesisleri'ndeki idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Daha sonra çift kale maç oynandı. Sakatlığını atlatan Fred, bu karşılaşmada hırsı ve performansıyla Jose Mourinho'yu fazlasıyla memnun etti.
Sambacı, Rize maçı için tamamen hazır olduğunu hocasına gösterdi. Sarı-Lacivertliler, idmanı bireysel çalışmalarla noktaladı. Pazar günkü mücadelenin provaları bugün yapılacak antrenman ile sürecek.
Samandıra Tesisleri'ndeki idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Daha sonra çift kale maç oynandı. Sakatlığını atlatan Fred, bu karşılaşmada hırsı ve performansıyla Jose Mourinho'yu fazlasıyla memnun etti.
Sambacı, Rize maçı için tamamen hazır olduğunu hocasına gösterdi. Sarı-Lacivertliler, idmanı bireysel çalışmalarla noktaladı. Pazar günkü mücadelenin provaları bugün yapılacak antrenman ile sürecek.