Fenerbahçe'de Filip Kostic hazır kıta!

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızlarından Filip Kostic, Samsunspor maçını iple çekiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Filip Kostic hazır kıta!
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13 Ekim 2024 11:43
Transferin son gününde Juventus'tan kiralık olarak Fenerbahçe'ye katılan, hazır olmadığı için uzun süre Samandıra'da önce özel bir program, daha sonra da takımla birlikte çalışan Filip Kostic, Samsunspor maçını iple çekiyor.

ALDIĞI SÜREYİ İYİ KULLANDI

Antalyaspor maçı ile birlikte yarım devre için çubukluyu sırtına geçiren başarılı sol kanat oyuncusu, aldığı süreyi iyi kullanmış, formaya yakın olduğunu göstermişti.

OOSTERWOLDE'YE İYİ BİR ALTERNATİF

Milli arayı çok iyi değerlendiren Filip Kostic, Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sonrası bu mevkinin vazgeçilmezi haline gelen Oosterwolde'ye de iyi bir alternatif olacak. 

MAXIMIN'İN DE İŞİNİ KOLAYLAŞTIRACAK

Sol kanatta oyunun hem savunma hem de hücum yönünü çok iyi kullanan Kostic, sol açıkta zaman zaman destek alamadığı için yalnızları oynayan Maximin'in de işini kolaylaştıracak.  

 

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