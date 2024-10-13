Fenerbahçe'de Filip Kostic hazır kıta!

Transferin son gününde Juventus'tan kiralık olarak Fenerbahçe'ye katılan, hazır olmadığı için uzun süre Samandıra'da önce özel bir program, daha sonra da takımla birlikte çalışan Filip Kostic, Samsunspor maçını iple çekiyor.
ALDIĞI SÜREYİ İYİ KULLANDI
Antalyaspor maçı ile birlikte yarım devre için çubukluyu sırtına geçiren başarılı sol kanat oyuncusu, aldığı süreyi iyi kullanmış, formaya yakın olduğunu göstermişti.
OOSTERWOLDE'YE İYİ BİR ALTERNATİF
Milli arayı çok iyi değerlendiren Filip Kostic, Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sonrası bu mevkinin vazgeçilmezi haline gelen Oosterwolde'ye de iyi bir alternatif olacak.
MAXIMIN'İN DE İŞİNİ KOLAYLAŞTIRACAK
Sol kanatta oyunun hem savunma hem de hücum yönünü çok iyi kullanan Kostic, sol açıkta zaman zaman destek alamadığı için yalnızları oynayan Maximin'in de işini kolaylaştıracak.
ALDIĞI SÜREYİ İYİ KULLANDI
Antalyaspor maçı ile birlikte yarım devre için çubukluyu sırtına geçiren başarılı sol kanat oyuncusu, aldığı süreyi iyi kullanmış, formaya yakın olduğunu göstermişti.
OOSTERWOLDE'YE İYİ BİR ALTERNATİF
Milli arayı çok iyi değerlendiren Filip Kostic, Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sonrası bu mevkinin vazgeçilmezi haline gelen Oosterwolde'ye de iyi bir alternatif olacak.
MAXIMIN'İN DE İŞİNİ KOLAYLAŞTIRACAK
Sol kanatta oyunun hem savunma hem de hücum yönünü çok iyi kullanan Kostic, sol açıkta zaman zaman destek alamadığı için yalnızları oynayan Maximin'in de işini kolaylaştıracak.