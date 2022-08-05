Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu korkuttu

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Çekya ekibi Slovacko'yu konuk eden Fenerbahçe 'de sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Altay Bayındır ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı İsmail Yüksek forma giyemedi. Ferdi Kadıoğlu da ilk 11'de başladığı maçı tamamlayamadı.72. dakikada sağ dizine darbe alan milli sol bek, kısa bir süre oyuna devam etti. 77. dakikada kenardan değişiklik isteyen Ferdi'nin yerine Filip Novak girdi.Yıldız oyuncunun 8 Ağustos Pazartesi günü ligin ilk haftasında Ümraniyespor ile oynanacak maçta forma giyip giyemeyeceği çekilecek MR'ın ardından belli olacak.