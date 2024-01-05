Yönetimi, yüksek bir bonservisle satabileceğini düşündüğüiçin yeni bir yol haritası çizdi. Sarı-lacivertli idareciler özellikle son iki sezondaki performansıyla birçok Avrupa kulübünü peşine takan milli futbolcuyaBu sezon kurduğu kadroyla şampiyonluk özlemine nokta koymak isteyen Fenerbahçe'de Ferdi, Teknik Direktördurumunda. Milli futbolcunun satılmamasının öncelikli sebebi bu.Yönetim bunun yanında Kadıoğlu'nundüşünüyor. Ferdi Kadıoğlu'nun dev turnuvada iyi bir performans göstermesini bekleyen yönetim, gelecek sezon milli futbolcuyuBu nedenle ara transfer döneminde Avrupa'nın önemli kulüpleri Ferdi Kadıoğlu için sarı-lacivertli kulüp ile masaya otursa daFerdi Kadıoğlu'nun da Fenerbahçe'de mutlu olduğu ve kulübün menfaatlerini göz önünde bulundurarak gitmeyi düşündüğü bildirildi.Bu sezon 17 Süper Lig maçının 16'sında görev yapan yıldız futbolcu iki asistle skor katkısı verdi. 24 yaşındaki futbolcu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 8 maçta şans bulurken iki kez ağları havalandırdı.