Fenerbahçe'de Fayed ile ayrılık yakın!

Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Omar Fayed için FC Arouca devreye girdi.
Portekiz temsilcisi, Jose Mourinho'nun planlarında yer almayan 22 yaşındaki Mısırlı stoper için sarı lacivertlilerin kapısını çaldı.
Fenerbahçe, daha önce Novi Pazar ve Beerschot'a kiraladığı Fayed'i Arauca'ya yine aynı şekilde göndermeye sıcak bakıyor.
Fayed'in geleceğinin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.
