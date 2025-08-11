11 Ağustos
Fenerbahçe'de Fayed ile ayrılık yakın!

Fenerbahçe, FC Arouca'nın ilgilendiği Omar Fayed'i kiralık göndermeye sıcak bakıyor.

11 Ağustos 2025
Haber: Türkiye
Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Omar Fayed için FC Arouca devreye girdi.

Portekiz temsilcisi, Jose Mourinho'nun planlarında yer almayan 22 yaşındaki Mısırlı stoper için sarı lacivertlilerin kapısını çaldı.

Fenerbahçe, daha önce Novi Pazar ve Beerschot'a kiraladığı Fayed'i Arauca'ya yine aynı şekilde göndermeye sıcak bakıyor.

Fayed'in geleceğinin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

