Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin takımdan ayrıldı

Fenerbahçe, genç kaleci Osman Ertuğrul Çetin'in Gençlerbirliği'ne kiralandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin takımdan ayrıldı
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03 Temmuz 2023 17:05
Son güncelleme 03 Temmuz 2023 17:09
Fenerbahçe Kulübü, takımın genç kalecisi Osman Ertuğrul Çetin'in 1 yıllığına Gençlerbirliği'ne kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; 

"Futbol Akademimizden yetişen, A Takımımızın da formasını giyen oyuncularımızdan Ertuğrul Çetin 2023/2024 sezonu için Gençlerbirliği kulübüne kiralanmıştır. Genç kalecimize yeni sezonda sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü" ifadeleri kullanıldı.

20 yaşındaki Osman Ertuğrul Çetin, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 2 maça çıkmış ve 1 gol yemişti.
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