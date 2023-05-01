Fenerbahçe'ye, Sivasspor karşılaşmasında kaleci Ali Şaşal ile çarpışan ve boyunluk takılarak ambulansla hastaneye Enner Valencia'dan sevindirici haber geldi.
Tedbir amaçlı olarak hastanede kalan Ekvadorlu futbolcunun 3 Mayıs'ta kupadaki Sivas karşılaşmasında riske edilmeyeceği, 7 Mayıs'ta ligde oynanacak Giresunspor maçında sahada olabileceği öğrenildi.
Valencia da sosyal medyadan "Tüm sevgi mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Mücadeleye devam ediyoruz" paylaşımında bulundu.
Tedbir amaçlı olarak hastanede kalan Ekvadorlu futbolcunun 3 Mayıs'ta kupadaki Sivas karşılaşmasında riske edilmeyeceği, 7 Mayıs'ta ligde oynanacak Giresunspor maçında sahada olabileceği öğrenildi.
Valencia da sosyal medyadan "Tüm sevgi mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Mücadeleye devam ediyoruz" paylaşımında bulundu.