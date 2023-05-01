Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın son durumu

Sivasspor karşılaşmasında kaleci Ali Şaşal ile çarpışan ve boyunluk takılarak ambulansla hastaneye Enner Valencia'nın son durumu belli oldu

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın son durumu
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01 Mayıs 2023 10:32
Son güncelleme 01 Mayıs 2023 10:45
Enner Valencia
Enner Valencia
Fenerbahçe
Fenerbahçe'ye, Sivasspor karşılaşmasında kaleci Ali Şaşal ile çarpışan ve boyunluk takılarak ambulansla hastaneye Enner Valencia'dan sevindirici haber geldi. 

Tedbir amaçlı olarak hastanede kalan Ekvadorlu futbolcunun 3 Mayıs'ta kupadaki Sivas karşılaşmasında riske edilmeyeceği, 7 Mayıs'ta ligde oynanacak Giresunspor maçında sahada olabileceği öğrenildi.

Valencia da sosyal medyadan "Tüm sevgi mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Mücadeleye devam ediyoruz" paylaşımında bulundu. 

 
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