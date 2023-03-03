Fenerbahçe'de Enner Valencia dalya diyecek

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, Kayserispor maçında görev yapması halinde sarı-lacivertli forma ile 100. maçına çıkacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Enner Valencia dalya diyecek
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03 Mart 2023 15:35
Enner Valencia
Enner Valencia
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de adeta ikinci baharını yaşayan Enner Valencia, Kayserispor karşısında 100. kez Sarı-Lacivertli formayı giyecek olmanın heyecanını yaşayacak.

Fenerbahçe, 2020-21 sezonunun başında giriştiği transfer çılgınlığında Tigres'ten Enner Valencia'yı bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Ekvadorlu oyuncu, ilk iki senesinde 13'er kez ağları sarsmıştı. 33 yaşındaki yıldız, bu sezon ise tam anlamıyla kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor. 22'si ligde olmak üzere toplam 25 kez ağları sarsan Valencia, adeta ikinci baharını yaşadığı Fenerbahçe'de yarın özel bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Tecrübeli oyuncu, Kayserispor karşısında 100. kez Sarı-Lacivertli formayı sırtına geçirecek. Enner Valencia, Fenerbahçe'deki 99 maçında 51 gol, 21 asistlik katkı sağladı. Sarı- Lacivertliler, başarılı oyuncunun kariyerinde en skorer olduğu takım konumunda.

KENDİ REKORUNU KIRABİLİR

Tecrübeli yıldız, kendi adına bu sezon bir rekoru daha kırabilir. Valencia'nın en çok formasını giydiği kulüp takımı, 118 maçla Tigres. Kanarya'nın bu sezon 12 lig mücadelesinin yanı sıra Avrupa'da en az 2, Türkiye Kupası'nda da en az 1 maçı daha var. Valencia hepsinde oynaması durumunda Sarı-Lacivertli formayı 114 kez giymiş olacak. Kupada ve Avrupa'da tur atlanması halinde ise Fenerbahçe, Ekvadorlu yıldızın en fazla formasını giydiği takım da olabilir. 

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