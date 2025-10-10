Fenerbahçe'de En Nesyri krizi!

Süper Lig'de ilk 8 haftayı lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde geçen Fenerbahçe'de tepkilerin odağındaki isimlerden biri Youssef En-Nesyri oldu. Faslı golcü, sosyal medyada yaptığı hareketle sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.



ARCHIE BROWN'DAN SONRA EN NESYRI



Geçtiğimiz hafta Samsunspor maçının ardından İngiliz sol bek Archie Brown, gelen yoğun eleştiriler sonrası sosyal medya hesabındaki tüm fotoğrafları kaldırmıştı. Sarı-lacivertli camiada yankı uyandıran bu gelişmenin ardından benzer bir hamle En-Nesyri'den geldi.

28 yaşındaki forvet, son haftalardaki etkisiz performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde yer alırken, Instagram hesabında Fenerbahçe'ye dair tüm videolarını sildi. Takvim'in haberine göre En-Nesyri, yaklaşık 8 aydır kulüp hakkında paylaşım yapmıyor.Sosyal medyadaki bu hamle, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini daha da artırdı. En-Nesyri'nin son haftalarda girdiği pozisyonları gole çevirememesi, tepkilerin saha içinden sosyal medyaya taşmasına neden oldu.