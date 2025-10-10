Fenerbahçe'de En Nesyri krizi!

Süper Lig'de ilk 8 haftayı lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde geçen Fenerbahçe'de tepkilerin odağındaki isimlerden biri Youssef En-Nesyri oldu. Faslı golcü, sosyal medyada yaptığı hareketle sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.
ARCHIE BROWN'DAN SONRA EN NESYRI
Geçtiğimiz hafta Samsunspor maçının ardından İngiliz sol bek Archie Brown, gelen yoğun eleştiriler sonrası sosyal medya hesabındaki tüm fotoğrafları kaldırmıştı. Sarı-lacivertli camiada yankı uyandıran bu gelişmenin ardından benzer bir hamle En-Nesyri'den geldi.
FENERBAHÇE İLE İLGİLİ TÜM VİDEOLARI KALDIRDI
28 yaşındaki forvet, son haftalardaki etkisiz performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde yer alırken, Instagram hesabında Fenerbahçe'ye dair tüm videolarını sildi. Takvim'in haberine göre En-Nesyri, yaklaşık 8 aydır kulüp hakkında paylaşım yapmıyor.
TARAFTARIN TEPKİSİ BÜYÜYOR
Sosyal medyadaki bu hamle, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini daha da artırdı. En-Nesyri'nin son haftalarda girdiği pozisyonları gole çevirememesi, tepkilerin saha içinden sosyal medyaya taşmasına neden oldu.