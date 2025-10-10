09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
2-1
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
4-0
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
0-6
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
3-1
09 Ekim
Malta-Hollanda
0-4
09 Ekim
Avusturya-San Marino
10-0
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
2-2
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
0-0
09 Ekim
Burundi-Kenya
0-1
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
0-0ERT
09 Ekim
Liberya-Namibya
3-1
09 Ekim
Mozambik-Gine
1-2
09 Ekim
Bostvana-Uganda
0-1
09 Ekim
Somali-Cezayir
0-3

Fenerbahçe'de En Nesyri krizi!

Son haftalardaki performansı nedeniyle eleştirilen Faslı forvet Youssef En Nesyri, sosyal medyada Fenerbahçe'ye dair tüm videolarını kaldırdı.

10 Ekim 2025 08:24 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2025 09:01
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de En Nesyri krizi!
Süper Lig'de ilk 8 haftayı lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde geçen Fenerbahçe'de tepkilerin odağındaki isimlerden biri Youssef En-Nesyri oldu. Faslı golcü, sosyal medyada yaptığı hareketle sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı. 

ARCHIE BROWN'DAN SONRA EN NESYRI

Geçtiğimiz hafta Samsunspor maçının ardından İngiliz sol bek Archie Brown, gelen yoğun eleştiriler sonrası sosyal medya hesabındaki tüm fotoğrafları kaldırmıştı. Sarı-lacivertli camiada yankı uyandıran bu gelişmenin ardından benzer bir hamle En-Nesyri'den geldi.



FENERBAHÇE İLE İLGİLİ TÜM VİDEOLARI KALDIRDI

28 yaşındaki forvet, son haftalardaki etkisiz performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde yer alırken, Instagram hesabında Fenerbahçe'ye dair tüm videolarını sildi. Takvim'in haberine göre En-Nesyri, yaklaşık 8 aydır kulüp hakkında paylaşım yapmıyor.

TARAFTARIN TEPKİSİ BÜYÜYOR

Sosyal medyadaki bu hamle, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini daha da artırdı. En-Nesyri'nin son haftalarda girdiği pozisyonları gole çevirememesi, tepkilerin saha içinden sosyal medyaya taşmasına neden oldu.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
