Fenerbahçe'de eksiklerde son durum

Fenerbahçe, Nordsjaelland deplasmanına birçok oyuncusundan yoksun gitmişti. Takımın önemli isimlerinin ne zaman formalarına kavuşacağı merakla bekleniyor. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de eksiklerde son durum
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01 Aralık 2023 08:48
Son güncelleme 01 Aralık 2023 08:57
Ferdi Kadıoğlu, Karagümrük maçında baldırına darbe alsa da 90 dakikayı tamamlamıştı. Riske edilmemek adına Danimarka'ya götürülmeyen 24 yaşındaki oyuncunun Sivasspor karşısında 11'deki yerini alması bekleniyor.

Pendikspor maçında sakatlanan ve kasığında yırtık oluşan Fred, bazı idmanların ilk bölümlerinde takımla çalışmalara başlamıştı.

Sambacı'nın pazartesi günkü karşılaşmanın kadrosunda yer alma ihtimali yüksek. Teknik ekip, tecrübeli orta saha oyuncusunu 9 Aralık'taki Beşiktaş derbisinde 11'de sahaya sürecek seviyeye getirmek istiyor.

Djiku ve Mert Hakan'ın Sivas karşısında oynaması zor. Zajc, bu karşılaşmaya yetişebilir. Tedavileri devam eden Rodrigo Becao ve Serdar Aziz'in takıma ne zaman döneceği ise şu an için belli değil. 

 
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