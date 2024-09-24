Fenerbahçe'de derbi güven kaybettirdi; Jose Mourinho neşteri vurdu

Fenerbahçe'de, ezeli rakibi Galatasaray'dan Kadıköy'de alınan mağlubiyetin yankıları sürmeye devam ediyor. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun cumartesi günü sadece üç puanı değil, sezon başında oluşturulan güven ortamını ve kendisine olan desteği de kaybettiği öğrenildi.
Sonuç kadar, beklenen futbolun ortaya konulmaması da bunda etkili olurken, Portekizli çalıştırıcıdan artık sarı-lacivertli taraftarların galibiyetin yanında göze hoş gelen bir oyun istediği bildirildi. Sarı-lacivertli taraftar ve camiada ayrıca derbi mağlubiyeti akıllara geçen sezonu getirdi. Fenerbahçe, Süper Lig'de geçen sezonu 99 puanla tamamlasa da Galatasaray'a göre iç sahada 6 puan daha fazla kaybedince şampiyonluk kupasını rakibine kaptırmıştı. Bu sezonda Kadıköy'de ilk puanlar 6. haftada kaybedildi.
Teknik Direktör Jose Mourinho'nun öğrencileriyle bir toplantı yapacağı, Union maçıyla beraber daha tempolu, daha fazla pozisyona giren bir takım isteyeceği öğrenildi.
İSMAİL KULÜBEYE, AMRABAT İLK 11'E
Derbi mağlubiyetini unutmaya çalışan ve Union maçına konsantre olmak isteyen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun ilk 11'de değişiklikler yapacağı öğrenildi. Sezon başından itibaren rakibe göre sistem kuran ve zaman zaman çift forvetle de sahaya çıkan Portekizli çalıştırıcının bu kez merkez orta sahayı yenileyeceği öğrenildi.
Fred'den memnun olan ve hiçbir şekilde ondan vazgeçmeyen Mourinho'nun, İsmail Yüksek'i kulübeye çekeceği, onun yerine yeni transferlerden Amrabat'a şans vereceği öğrenildi. Hem eski takımı Fiorentina'da yeni sezonda forma giyen, hem de Fas Milli Takımı'nda maçlara çıkan tecrübeli futbolcunun uyum sorununu da atlattığı ve ilk 11'de forma giymeye hazır olduğu bildirildi.
Sarı-lacivertli takımın teknik patronu derbide de ikinci yarıya Amrabatla başlamış, sezonun devamında merkez orta sahada Fred-Amrabat ikilisini tercih edeceğini göstermişti. Transferin son günlerinde Fenerbahçe'ye gelen Amrabat iki maçta da sonradan oyuna girmiş ve toplamda 55 dakika şans bulmuştu.
Sonuç kadar, beklenen futbolun ortaya konulmaması da bunda etkili olurken, Portekizli çalıştırıcıdan artık sarı-lacivertli taraftarların galibiyetin yanında göze hoş gelen bir oyun istediği bildirildi. Sarı-lacivertli taraftar ve camiada ayrıca derbi mağlubiyeti akıllara geçen sezonu getirdi. Fenerbahçe, Süper Lig'de geçen sezonu 99 puanla tamamlasa da Galatasaray'a göre iç sahada 6 puan daha fazla kaybedince şampiyonluk kupasını rakibine kaptırmıştı. Bu sezonda Kadıköy'de ilk puanlar 6. haftada kaybedildi.
Teknik Direktör Jose Mourinho'nun öğrencileriyle bir toplantı yapacağı, Union maçıyla beraber daha tempolu, daha fazla pozisyona giren bir takım isteyeceği öğrenildi.
İSMAİL KULÜBEYE, AMRABAT İLK 11'E
Derbi mağlubiyetini unutmaya çalışan ve Union maçına konsantre olmak isteyen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun ilk 11'de değişiklikler yapacağı öğrenildi. Sezon başından itibaren rakibe göre sistem kuran ve zaman zaman çift forvetle de sahaya çıkan Portekizli çalıştırıcının bu kez merkez orta sahayı yenileyeceği öğrenildi.
Fred'den memnun olan ve hiçbir şekilde ondan vazgeçmeyen Mourinho'nun, İsmail Yüksek'i kulübeye çekeceği, onun yerine yeni transferlerden Amrabat'a şans vereceği öğrenildi. Hem eski takımı Fiorentina'da yeni sezonda forma giyen, hem de Fas Milli Takımı'nda maçlara çıkan tecrübeli futbolcunun uyum sorununu da atlattığı ve ilk 11'de forma giymeye hazır olduğu bildirildi.
Sarı-lacivertli takımın teknik patronu derbide de ikinci yarıya Amrabatla başlamış, sezonun devamında merkez orta sahada Fred-Amrabat ikilisini tercih edeceğini göstermişti. Transferin son günlerinde Fenerbahçe'ye gelen Amrabat iki maçta da sonradan oyuna girmiş ve toplamda 55 dakika şans bulmuştu.