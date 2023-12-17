Fenerbahçe'de yaz döneminin en pahalı transferi olan ve çok şey beklenen Cengiz Ünder şu ana kadar istediği süreleri bir türlü bulamadı. Tecrübeli oyuncu önce uzun süreli sakatlığı, ardından da İrfan Can Kahveci'nin başarılı performansının ardından gölgede kaldı. Buna rağmen milli futbolcunun bunu dert etmediği ve çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı.
"SANA DA SIRA GELECEK"
Öğrencisinin moralinin bozulmaması için Teknik Direktör İsmail Kartal da yoğun çaba harcıyor. Her fırsatta oyuncusuyla görüşen tecrübeli çalıştırıcının, "Senin kaliteni hepimiz biliyoruz. Şanssız bir sakatlık yaşadın, ama bu her futbolcunun başına gelebilecek bir durum. Hem Süper Lig'de, hem Konferans Ligi'nde hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele ediyoruz. Bu uzun maratonda hepinize ihtiyacım var. Sana da sıra gelecek" dediği öğrenildi.
"SIRAMI BEKLİYORUM HOCAM"
Cengiz'in de hocasına "Önemli olan takımın başarısı. Kim oynarsa oynasın sahada yüzde yüzünü veriyor. Ben de çalışmaya devam ediyorum ve sıramı bekliyorum" ifadelerini kullandığı bildirildi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Cengiz Ünder, Trendyol Süper Lig'de 7 maçta 136 dakika şans bulurken bir asist yaptı. Sarı-lacivertli futbolcu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 5 karşılaşmada 141 dakika görev yaparken skor katkısı veremedi.
KARTAL'DAN TARAFTARA MESAJ
Trendyol Süper Lig'de lider olarak yoluna devam eden, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de gruptan lider çıkan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal sosyal medyadan yaptığı paylaşımla taraftara seslendi. Tecrübeli çalıştırıcı mesajında şu ifadeyi kullandı: "Büyük Fenerbahçe taraftarının desteği ile büyük hedeflere yürümeye devam."
"SANA DA SIRA GELECEK"
Öğrencisinin moralinin bozulmaması için Teknik Direktör İsmail Kartal da yoğun çaba harcıyor. Her fırsatta oyuncusuyla görüşen tecrübeli çalıştırıcının, "Senin kaliteni hepimiz biliyoruz. Şanssız bir sakatlık yaşadın, ama bu her futbolcunun başına gelebilecek bir durum. Hem Süper Lig'de, hem Konferans Ligi'nde hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele ediyoruz. Bu uzun maratonda hepinize ihtiyacım var. Sana da sıra gelecek" dediği öğrenildi.
"SIRAMI BEKLİYORUM HOCAM"
Cengiz'in de hocasına "Önemli olan takımın başarısı. Kim oynarsa oynasın sahada yüzde yüzünü veriyor. Ben de çalışmaya devam ediyorum ve sıramı bekliyorum" ifadelerini kullandığı bildirildi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Cengiz Ünder, Trendyol Süper Lig'de 7 maçta 136 dakika şans bulurken bir asist yaptı. Sarı-lacivertli futbolcu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 5 karşılaşmada 141 dakika görev yaparken skor katkısı veremedi.
KARTAL'DAN TARAFTARA MESAJ
Trendyol Süper Lig'de lider olarak yoluna devam eden, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de gruptan lider çıkan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal sosyal medyadan yaptığı paylaşımla taraftara seslendi. Tecrübeli çalıştırıcı mesajında şu ifadeyi kullandı: "Büyük Fenerbahçe taraftarının desteği ile büyük hedeflere yürümeye devam."