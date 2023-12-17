'de yaz döneminin en pahalı transferi olan ve çok şey beklenenşu ana kadar istediği süreleri bir türlü bulamadı. Tecrübeli oyuncu önce uzun süreli sakatlığı, ardından da İrfan Can Kahveci'nin başarılı performansının ardından gölgede kaldı. Buna rağmen milli futbolcunun bunu dert etmediği ve çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı.Öğrencisinin moralinin bozulmaması için Teknik Direktör İsmail Kartal da yoğun çaba harcıyor. Her fırsatta oyuncusuyla görüşen tecrübeli çalıştırıcının,dediği öğrenildi.Cengiz'in de hocasınaifadelerini kullandığı bildirildi.Cengiz Ünder, Trendyol Süper Lig'de 7 maçta 136 dakika şans bulurken bir asist yaptı. Sarı-lacivertli futbolcu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 5 karşılaşmada 141 dakika görev yaparken skor katkısı veremedi.Trendyol Süper Lig'de lider olarak yoluna devam eden, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de gruptan lider çıkan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal sosyal medyadan yaptığı paylaşımla taraftara seslendi. Tecrübeli çalıştırıcı mesajında şu ifadeyi kullandı: