Fenerbahçe'de büyük pişmanlık: Michael Frey

Sezon başında Fenerbahçe'nin Belçika ekibi Antwerp'e sattığı Michael Frey, göstediği performansla sarı-lacivertli ekibi pişman etti. 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında satılan İsviçreli golcü, Fenerbahçe'nin 5 milyon euro harcayarak kadrosuna kattığı forvetlerin toplamından fazla gol attı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'de büyük pişmanlık: Michael Frey
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18 Ocak 2022 11:10
Michael Frey
Michael Frey
Fenerbahçe
Fenerbahçe 2018 yılında FC Zürich'ten renklerine kattığı İsviçreli Michael Frey'den bir türlü istediği verimi alamadı. Önce Nürnberg, ardından Waasland-Beveren'e kiralandı. Bu sezon başında ise 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Belçika ekibi Royal Antwerp'e satıldı.

27 yaşındaki forvet, 40 puanla üçüncü olan Antwerp'in zirveye oynamasına 21 maçta 17 gol, 3 asistlik performansla büyük katkı verdi.

FORVET HATTINA 5 MİLYON EURO HARCANDI

Sarı-lacivertlilerin bu sezon 5 milyon Euro harcayarak hücum bölgesine yaptığı transferler ise satılan Michael Frey'in yanından geçemedi.

Mergim Berisha (3 gol), Diego Rossi (2) ve Serdar Dursun (6) 11 gol üretirken kadrosundaki Enner Valencia'nın (3) katkısı ile 14'ü buldu.

Taraftarlar sosyal medyadan, "Bizdeyken bir şey yapamayanlar gidince coşuyor", "Gel de yanma", "4 tane forvet bir Frey etmedi" diyerek tepki gösterdi. 

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