Fenerbahçe'de Bruma, yedek soyundu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kupadaki Rizespor maçında rotasyona gitti. Ligde en son oynadıkları Gaziantep FK maçının 11'ine göre 8 değişiklik yapan Portekizli teknik adamdan Bruma sürprizi geldi.



Ligin ilk yarısında yabancı kontenjanına takılan ve lisansı çıkarılamayan Portekizli futbolcu, Rizespor karşılaşmasına yedek soyundu ancak Jesus, öğrencisine süre vermedi.



Lisansı çıkarılamayan Bruma, transfer döneminin açık olması sebebiyle maç kadrosunda yer alabildi.

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