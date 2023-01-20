Fenerbahçe'de Bruma, yedek soyundu

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ancak yabancı sınırı nedeniyle lisans çıkaramadığı Bruma, Türkiye Kupası'ndaki Çaykur Rizespor maçında yedekler arasında yer aldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Bruma, yedek soyundu
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20 Ocak 2023 15:36
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kupadaki Rizespor maçında rotasyona gitti. Ligde en son oynadıkları Gaziantep FK maçının 11'ine göre 8 değişiklik yapan Portekizli teknik adamdan Bruma sürprizi geldi.

Ligin ilk yarısında yabancı kontenjanına takılan ve lisansı çıkarılamayan Portekizli futbolcu, Rizespor karşılaşmasına yedek soyundu ancak Jesus, öğrencisine süre vermedi.

Lisansı çıkarılamayan Bruma, transfer döneminin açık olması sebebiyle maç kadrosunda yer alabildi.
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