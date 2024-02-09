Fenerbahçe'de Bonucci yerine Djiku

Fenerbahçe, Pazar günü Alanyaspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal ise kupada 11 başlayan Leonardo Bonucci'nin yerine Pazar günü sahaya Alexander Djiku'yu sürecek.
Sebebi ise; İtalyan yıldızın saha zemininden dolayı baldır ağrısı yaşaması.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Bonucci, Fenerbahçe formasıyla ligde ve kupada 4 maça çıkıp 208 dakika sahada kalırken, 1 defa asist yapmayı başardı.
Sebebi ise; İtalyan yıldızın saha zemininden dolayı baldır ağrısı yaşaması.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Bonucci, Fenerbahçe formasıyla ligde ve kupada 4 maça çıkıp 208 dakika sahada kalırken, 1 defa asist yapmayı başardı.