Fenerbahçe'de Bonucci yerine Djiku

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal, kupada 11 başlayan Leonardo Bonucci'nin yerine Alanyaspor maçında sahaya Alexander Djiku'yu sürecek.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Bonucci yerine Djiku
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09 Şubat 2024 12:20
Fenerbahçe, Pazar günü Alanyaspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal ise kupada 11 başlayan Leonardo Bonucci'nin yerine Pazar günü sahaya Alexander Djiku'yu sürecek.

Sebebi ise; İtalyan yıldızın saha zemininden dolayı baldır ağrısı yaşaması.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Bonucci, Fenerbahçe formasıyla ligde ve kupada 4 maça çıkıp 208 dakika sahada kalırken, 1 defa asist yapmayı başardı.  

 
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