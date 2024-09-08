Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali!

Hatayspor, Fenerbahçe forması giyen Emre Mor'u kadrosuna katmak için temaslara başladı.

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Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali!
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08 Eylül 2024 22:05
Juventus'tan Filip Kostic'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali doğdu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hatayspor, Emre Mor ile ilgileniyor.

Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği oyuncuya ayrılık izni verildi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Birkaç kulüple görüşmelerde bulunan genç oyuncu için son olarak Hatayspor devreye girdi.

Süper Lig ekibi, transferi tamamlamak için Fenerbahçe ve oyuncu ile görüşmelerini sürdürüyor.

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