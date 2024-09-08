Juventus'tan Filip Kostic'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali doğdu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hatayspor, Emre Mor ile ilgileniyor.
Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği oyuncuya ayrılık izni verildi.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Birkaç kulüple görüşmelerde bulunan genç oyuncu için son olarak Hatayspor devreye girdi.
Süper Lig ekibi, transferi tamamlamak için Fenerbahçe ve oyuncu ile görüşmelerini sürdürüyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hatayspor, Emre Mor ile ilgileniyor.
Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği oyuncuya ayrılık izni verildi.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Birkaç kulüple görüşmelerde bulunan genç oyuncu için son olarak Hatayspor devreye girdi.
Süper Lig ekibi, transferi tamamlamak için Fenerbahçe ve oyuncu ile görüşmelerini sürdürüyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU