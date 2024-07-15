Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali!

Fenerbahçe, Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın için oyuncu ve Akdeniz ekibiyle anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın transferini resmiyete dökmesi durumunda sarı-lacivertli takımda bir ayrılık gerçekleşebilir.
Sarı-lacivertlilerde Oğuz Aydın'ın transferiyle kanat rotasyonunda geri plana düşen Emre Mor takımdan ayrılabilir.
26 yaşındaki futbolcunun geleceğinin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın transferini resmiyete dökmesi durumunda sarı-lacivertli takımda bir ayrılık gerçekleşebilir.
Sarı-lacivertlilerde Oğuz Aydın'ın transferiyle kanat rotasyonunda geri plana düşen Emre Mor takımdan ayrılabilir.
26 yaşındaki futbolcunun geleceğinin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.