Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali!

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın transferiyle birlikte Emre Mor takıma veda edebilir.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali!
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15 Temmuz 2024 09:38
Fenerbahçe, Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın için oyuncu ve Akdeniz ekibiyle anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın transferini resmiyete dökmesi durumunda sarı-lacivertli takımda bir ayrılık gerçekleşebilir.

Sarı-lacivertlilerde Oğuz Aydın'ın transferiyle kanat rotasyonunda geri plana düşen Emre Mor takımdan ayrılabilir.

26 yaşındaki futbolcunun geleceğinin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.

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