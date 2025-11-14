14 Kasım
Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı: Tahir Karapınar

Fenerbahçe, Bireysel Gelişim ve Futbolcu İzleme Danışmanı Tahir Karapınar ile yolların ayrıldığını açıkladı.

calendar 14 Kasım 2025 19:47
Fenerbahçe, Bireysel Gelişim ve Futbolcu İzleme Danışmanı Tahir Karapınar ile yolların ayrıldığını duyurdu. 

İşte kulüpten yapılan açıklama;

 "Yetiştirici kimliği ile birlikte Fenerbahçemizin ve ülkemizin değerlerine bağlı nesillerin gelişimi konusunda hizmet eden, Kulübümüzün Bireysel Gelişim ve Futbolcu İzleme Danışmanı Tahir Karapınar'a sevgi ve teşekkürlerimizle veda ediyoruz.

Fenerbahçe Futbol Akademimize yapmış olduğu sayısız katkı, hizmet ve çalışmalardan ötürü Tahir Karapınar'a teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında daima başarı ve mutluluk dileriz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
