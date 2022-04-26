Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin şanssızlığı

Fenerbahçe'de son haftalarda 11'de şans bulamayan ve omzundan sakatlık yaşayan Attila Szalai'nin artık Chelsea'nin transfer listesinde ilk sıralarda yer almadığı kaydedildi.

Haber; Fanatik
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Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin şanssızlığı
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26 Nisan 2022 09:43
Fenerbahçe'nin Macar stoepri Attila Szalai, Chelsea'nin Rüdiger'le yolları ayırması halinde listesinde yer alan isimlerden biriydi. Alman savunmacının ayrılığı kesinleşse de Szalai'nin omzundan yaşadığı sakatlık, büyük bir şanssızlık oldu.

Son haftalarda zaten 11'de şans bulamayan 24 yaşındaki defans oyuncusunun artık İngiliz devinin listesinde ilk sıralarda yer almadığı kaydedildi. Yönetimin düşüncesi, Kim'i takımda tutup Szalai'yi satmaktı. Chelsea olmasa bile başka takımlardan Macar savunmacıya teklif gelmesi bekleniyor.  

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