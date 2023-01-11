Fenerbahçe'de Altay Bayındır krizi… Sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmak için bir süredir yöneticilerle pazarlıkta olan milli eldivenle sorun yaşanıyor. Başkan Ali Koç, Altay'la yola devam edeceklerini umuyor, yaşanan pazarlık sürecinin formaliteden ibaret olduğunu düşünüyordu. Ancak sezon başından bu yana inişli çıkışlı performansına taraftarlarca protesto edilmesi eklendi. Son olarak yüksek ücret istemesi üzerine de görüşmeler tıkanma noktasına geldi ve yönetimin sabrı taştı.Halen 6 milyon TL garanti ücrete oynayan Altay Bayındır'a yeni kontrat için 20 milyon TL önerildi. Görüşmeleri yürüten menajerin ise yurtdışından teklifler olduğunu belirterek rakamın artırılmasını istediği öğrenildi. İmza parası talep edildiği de öne sürülüyor. Bu tavrın özellikle Başkan Ali Koç'u kızdırdığı öğrenildi. Görüşmeler kesildi. Koç'un derbi sonrası Altay sorularına yanıtsız bırakmasında da bu pazarlıklara tepkili olmasının etkili olduğu kaydedildi.Altay Bayındır'ın geleceğiyle ilgili bilgiler Fenerbahçe-Gençlerbirliği arasındaki Arda Güler pazarlıklarında da yer buldu. Başkent ekibi, sarı-lacivertlilerin 19 yaşındaki potansiyelli eldiveni Osman Ertuğrul Çetin'i istedi. Fenerbahçe cephesinin iseyanıtını verdiği öğrenildi.