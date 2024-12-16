Fenerbahçe'de acil transfer kararı!

Fenerbahçe, Rodrigo Becao'nun sakatlığının ardından ocak ayında ilk olarak savunmanın merkezine takviye yapmak istiyor.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'de acil transfer kararı!
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16 Aralık 2024 11:54
Fenerbahçe, Başakşehir karşısında kazandı ancak savunma hattından Rodrigo Becao'yu kaybetti.

Sarı-lacivertlilerde karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Becao, yaşadığı sakatlığın ardından sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Becao'nun sakatlığı nedeniyle 6-8 ay formasından uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe'de savunmadan Jayden Oosterwolde de Samsunspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatmıştı.

Sarı-lacivertliler, Oosterwolde'nin sakatlığının ardından savunmanın merkezinde ve solunda forma giyebilen bir oyuncu transfer etme kararı almıştı. Fenerbahçe, Becao'nun sakatlığının ardından stopere bir takviye daha yapmayı planlıyor.

SAMET'İN DURUMU BELİRSİZ

Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao ile oynadığı maçta taraftarların tepkisini çeken ve Başakşehir maçında kadroda yer almayan Samet Akaydin'in durumu da belirsizliğini koruyor. 30 yaşındaki futbolcunun devre arasındaki transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.

Fenerbahçe, savunma hattında yaşanan sakatlıklar ve Samet'in durumu nedeniyle transfer döneminde savunma takviyesi için elini çabuk tutmak istiyor.

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