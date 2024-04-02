Fenerbahçe'de 9 isimde büyük tehlike!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertli takımda 9 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de 9 isimde büyük tehlike!
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02 Nisan 2024 10:55
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde oynadığı son 5 müsabakayı kazanan sarı-lacivertliler, milli ara öncesinde konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 ile geçmişti.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 79 puanla 2. sırada girdi.

İKİ EKSİK

Fenerbahçe, Adana Demirspor müsabakasında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel ile tedavisi devam eden Joshua King, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra, hafif ağrıları bulunan Cengiz Ünder ile Fred'in durumuna maç saatinde teknik heyet tarafından karar verilecek.

SINIRDA 9 İSİM

Fenerbahçe'de 9 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde; Jayden Oosterwolde, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Michy Batshuayi, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu ile Sebastian Szymanski, oynamaları ve kart görmeleri durumunda Fatih Karagümrük deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak. 

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