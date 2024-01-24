Fenerbahçe'de 8 eksik var!

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir karşısında 8 oyuncu kadroda yer almadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de 8 eksik var!
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24 Ocak 2024 20:10
Fenerbahçe, RAMS Başakşehir karşısında 8 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde Afrika Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Miha Zajc, Fred Rodrigues, Leonardo Bonucci ve Miguel Crespo maçta forma giyemedi.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan Becao da kadroda yer almadı. Öte yandan İngiliz kanat Ryan Kent de teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı.

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