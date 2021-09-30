Fenerbahçe'de 6 isim forma giyemedi

Fenerbahçe'de 6 isim, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos maçında forma giyemedi.

Haber; AA
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Fenerbahçe'de 6 isim forma giyemedi
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30 Eylül 2021 20:00
Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 6 futbolcusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde gribal enfeksiyon geçiren Mesut Özil, sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışamayan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Jose Sosa, tedavileri süren Serdar Aziz ve Marcel Tisserand karşılaşmada forma giyemedi.

Bu isimlerin yanı sıra, Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun, UEFA'ya bildirilen listede yer almadıkları için kadroya giremiyor.


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