Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri: Fenerbahçe'de transfer şov devam ediyor... Son olarak Fred ve Cengiz Ünder'i aynı gün İstanbul'a getirerek gövde gösterisi yapan sarı- lacivertliler, şimdi de Hırvat eldiven Dominik Livakovic için geri sayıma geçti.
28 yaşındaki kaleci için Dinamo Zagreb'le 9 milyon euroya el sıkışan Fenerbahçe, Hırvat ekibinin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme maçını bekliyor.
Livakovic, Zagreb'in AEK ile oynayacağı rövanş maçının ardından İstanbul'a gelecek.
4+1 YILLIK İMZALANACAK
Hırvat kaleci en geç cuma gününe kadar resmi Fenerbahçe ile resmi imzayı atacak.
28 yaşındaki tecrübeli kaleciyle 4+1 yıllık sözleşme yapılacak.
Fenerbahçe, daha önce; Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Bertuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Djiku, Umut Nayir, Fred ve Cengiz Ünder'i renklerine bağlamıştı.
Livakovic'in kadroya katılmasıyla birlikte sarı-lacivertliler, bu sezonki 12.transferini gerçekleştirmiş olacak.
28 yaşındaki kaleci için Dinamo Zagreb'le 9 milyon euroya el sıkışan Fenerbahçe, Hırvat ekibinin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme maçını bekliyor.
Livakovic, Zagreb'in AEK ile oynayacağı rövanş maçının ardından İstanbul'a gelecek.
4+1 YILLIK İMZALANACAK
Hırvat kaleci en geç cuma gününe kadar resmi Fenerbahçe ile resmi imzayı atacak.
28 yaşındaki tecrübeli kaleciyle 4+1 yıllık sözleşme yapılacak.
Fenerbahçe, daha önce; Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Bertuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Djiku, Umut Nayir, Fred ve Cengiz Ünder'i renklerine bağlamıştı.
Livakovic'in kadroya katılmasıyla birlikte sarı-lacivertliler, bu sezonki 12.transferini gerçekleştirmiş olacak.