Fenerbahçe'de 100 milyon Euro'luk hayal kırıklığı!

Fenerbahçe'de yedi yıllık Ali Koç dönemi sona erdi, ancak tarihin en başarısız başkanlarından biri olarak hatırlanacak Koç'un başlattığı kabus, kolay kolay bitecek gibi görünmüyor.
Camianın erken kongre seslerine kulak tıkayan, Jose Mourinho'da ısrar eden, kadroyu kendisi kuran Koç, Domenico Tedesco hamlesinin ardından koltuğunu kaybetti ancak geride bıraktığı enkaz toparlanacak gibi değil.
Koç'un "Bu kadroyu herkes şampiyon yapar" sözleri kulaklarda çınlarken, o kadro sahada tel tel dökülüyor. Transfer döneminde altı satın alma, iki kiralama için 96 milyon avro harcandı ancak elde var sıfır.
SADECE SKRİNİAR
Transferin en maliyetli ismi, 21 milyon avroya sadece bir sezonluğuna kiralanan Jhon Duran ortalıkta yok. Geleceğe dönük yatırım adı altında 18 milyon avroya alınan Dorgeles Nene'nin sadece adı var. Takımın Duran'dan sonra en değerlisi, bir diğer kiralık Edson Alvarez, Barcelona görmüş Nelson Semedo, dünya yıldızı kaleci Ederson ortaya bir fark koymuş değil.
Marco Asensio, en az Anderson Talisca kadar kötü. Kerem Aktürkoğlu henüz ederinin karşılığını veremiyor. Archie Brown idare ediyor, dişe dokunur performans sergileyen tek isim ise kaptanlığa getirilen Milan Skriniar. Maliyetleri 96 milyon, kazandıkları da bir o kadar olan oyuncuların verdiği sonuç; hayal kırıklığı.
LİGİN İLK 20' LİSTESİNDE SADECE SKRİNİAR VAR
Fenerbahçe'nin mevcut durumu istatistiklere de net şekilde yansıyor. SofaScore'un Süper Lig maçlarını baz alarak yaptığı "Pozisyon aksiyon değerleri" ölçümlerinde ilk 20'ye giren tek sarı lacivertli Milan Skriniar oldu. Süper Lig'deki bütün takımları kapsayan bu değerlendirme, oyuncunun kendi pozisyonunun gerekliliklerini yerine getirme düzeyine göre yapılıyor.
Skriniar'ın üçüncü sıradan girdiği listenin zirvesinde kaleci Uğurcan Çakır yer alırken, hemen arkasında takım arkadaşı Barış Alper Yılmaz bulunuyor. Skriniar, ilk 20'de Fenerbahçe'yi tek başına temsil ederken, sarı lacivertli formayla ilk sınavına Samsun'da çıkan kaleci Tarık Çetin 21. sırada yer alıyor.
DEĞER KAYBI BÜYÜK
Yeni transferlerden Fenerbahçe'ye geldikten sonra piyasa değerini artıran sadece iki isim var. Brown, 7 milyondan 10'a, Nene ise 12 milyondan 17 milyona çıktı. Jhon Duran sabit kalırken, diğerleri geriledi.