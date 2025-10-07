Fenerbahçe'de 100 milyon Euro'luk hayal kırıklığı!

Fenerbahçe'de yedi yıllık Ali Koç dönemi sona erdi, ancak tarihin en başarısız başkanlarından biri olarak hatırlanacak Koç'un başlattığı kabus, kolay kolay bitecek gibi görünmüyor.



Camianın erken kongre seslerine kulak tıkayan, Jose Mourinho'da ısrar eden, kadroyu kendisi kuran Koç, Domenico Tedesco hamlesinin ardından koltuğunu kaybetti ancak geride bıraktığı enkaz toparlanacak gibi değil.



Koç'un "Bu kadroyu herkes şampiyon yapar" sözleri kulaklarda çınlarken, o kadro sahada tel tel dökülüyor. Transfer döneminde altı satın alma, iki kiralama için 96 milyon avro harcandı ancak elde var sıfır.

Transferin en maliyetli ismi, 21 milyon avroya sadece bir sezonluğuna kiralananortalıkta yok. Geleceğe dönük yatırım adı altında 18 milyon avroya alınannin sadece adı var. Takımın Duran'dan sonra en değerlisi, bir diğer kiralık, Barcelona görmüş, dünya yıldızı kaleciortaya bir fark koymuş değil.en azkadar kötü.henüz ederinin karşılığını veremiyor.idare ediyor, dişe dokunur performans sergileyen tek isim ise kaptanlığa getirilenMaliyetleri 96 milyon, kazandıkları da bir o kadar olan oyuncuların verdiği sonuç; hayal kırıklığı.Fenerbahçe'nin mevcut durumu istatistiklere de net şekilde yansıyor. SofaScore'un Süper Lig maçlarını baz alarak yaptığıölçümlerinde ilk 20'ye giren tek sarı lacivertlioldu. Süper Lig'deki bütün takımları kapsayan bu değerlendirme, oyuncunun kendi pozisyonunun gerekliliklerini yerine getirme düzeyine göre yapılıyor.Skriniar'ın üçüncü sıradan girdiği listenin zirvesinde kaleci Uğurcan Çakır yer alırken, hemen arkasında takım arkadaşı Barış Alper Yılmaz bulunuyor. Skriniar, ilk 20'de Fenerbahçe'yi tek başına temsil ederken, sarı lacivertli formayla ilk sınavına Samsun'da çıkan kaleci Tarık Çetin 21. sırada yer alıyor.Yeni transferlerden Fenerbahçe'ye geldikten sonra piyasa değerini artıran sadece iki isim var. Brown, 7 milyondan 10'a, Nene ise 12 milyondan 17 milyona çıktı. Jhon Duran sabit kalırken, diğerleri geriledi.