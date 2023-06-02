Fenerbahçe, Crespo için kapıyı 8 milyon Euro'dan açtı

Fenerbahçe, Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'yu 8 milyon Euro'dan aşağısına satmayı düşünmüyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Crespo için kapıyı 8 milyon Euro'dan açtı
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02 Haziran 2023 09:54
Son güncelleme 02 Haziran 2023 09:56
Fenerbahçe'nin orta sahadaki yıldızı Crespo'nun akıbeti belli oluyor.

Sarı-lacivertli takım istediği teklif gelmesi halinde oyuncuyu elden çıkarabilir.

Miguel Crespo'nun menajeri hem Portekiz'de hem de İspanya'da oyuncusu için görüşmeler yaptığı yazılıp çizilmişti. Ancak Fenerbahçe yönetimi Portekizli merkez orta saha için acele etmiyor.

Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi Miguel Crespo için kapıyı 8 milyon Euro'dan açacak. Yönetim sezon başında da bu civardaki teklifleri geri çevirmişti.
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