Fenerbahçe çalıştığı yerden golü yedi! Moraller bozuldu

Yeni Malatyaspor deplasmanında Fenerbahçe'de yenilen gol moralleri bozdu. Rakibin rahat bir şekilde sonuca gitmesi ve üstüne üstlük çalışılan bir pozisyon sonucunda golün yenmesi keyifleri kaçırdı. Tıpkı Göztepe yenilgisinde Halil'in Kadıköy'de attığı gol gibi, rakip hızlı kontraya kalkarak Fenerbahçe filelerini buldu. Aslında Halil'in golündeki gibi rakip boş bırakılmadı ama Fofana'nın hızı önlenemedi.



Tam bekledikleri gibi



Tam tersi şekilde Yeni Malatya ise beklediği golü kaydetti. Sarı-siyahlı takımın teknik heyetinin bu konuda Fenerbahçe'yi iyi analiz ettiği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin kornerlere kalabalık gelmesi ve arkada böyle boşlukları bıraktığı ifade edildi. Kornerlerde seken topların toplanacağı ve sol kanatta da Mustafa'nın boş kalacağı hesaplandı. Nitekim çalışıldığı gibi de oldu, Fofana'nın getirdiği topta soldan gelen Mustafa golü yaptı.



