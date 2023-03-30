Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin hakemi açıklandı.



2 Nisan Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler görev yapacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi Kadir Sağlam.



MHK: "ATAMA MANUEL YAPILMIŞTIR"



Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada atamanın algoritmayla yapılmadığı "02.04.2023 Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. karşılaşmasının hakem triosu manuel olarak atanmıştır." sözleriyle duyuruldu.



SON 4 DERBİYİ DE MELER YÖNETTİ!



Halil Umut Meler, Türkiye'deki son 4 derbiyi de yönetmişti.



İşte Halil Umut Meler'in bu sezon yönettiği derbiler;



Galatasaray 2-1 Beşiktaş

Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 0-3 Galatasaray

Galatasaray 2-1 Trabzonspor



Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmalarda Fenerbahçe, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.



Halil Umut Meler'in yönettiği maçlarda Fenerbahçe;



0-3 Galatasaray

0-2 Trabzonspor

2-1 Galatasaray

1-1 Beşiktaş

0-2 Beşiktaş

1-3 Galatasaray

1-2 Trabzonspor



Halil Umut Meler'in yönettiği derbilerde Beşiktaş:



1-2 Galatasaray

1-1 Fenerbahçe

1-2 Trabzonspor

2-0 Fenerbahçe

2-2 Trabzonspor



*İlk takım olarak Fenerbahçe ve Beşiktaş baz alınmıştır.



İŞTE HAFTANIN DİĞER HAKEMLERİ



Başakşehir - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

Trabzonspor - Kayserispor: Erkan Özdamar

Galatasaray - Adana Demirspor: Ali Şansalan

Ümraniyespor - Konyaspor: Arda Kardeşler

Giresunspor - Alanyaspor: Turgut Doman

İstanbulspor - Fatih Karagümrük: Attila Karaoğlan









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