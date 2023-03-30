Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine "manuel" atama

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine 'manuel' atama
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30 Mart 2023 11:57
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin hakemi açıklandı.

2 Nisan Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler görev yapacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi Kadir Sağlam.

MHK: "ATAMA MANUEL YAPILMIŞTIR"

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada atamanın algoritmayla yapılmadığı "02.04.2023 Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. karşılaşmasının hakem triosu manuel olarak atanmıştır." sözleriyle duyuruldu.

SON 4 DERBİYİ DE MELER YÖNETTİ!

Halil Umut Meler, Türkiye'deki son 4 derbiyi de yönetmişti.

İşte Halil Umut Meler'in bu sezon yönettiği derbiler;

Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 0-3 Galatasaray
Galatasaray 2-1 Trabzonspor

Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmalarda Fenerbahçe, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Halil Umut Meler'in yönettiği maçlarda Fenerbahçe;

0-3 Galatasaray
0-2 Trabzonspor
2-1 Galatasaray
1-1 Beşiktaş
0-2 Beşiktaş
1-3 Galatasaray
1-2 Trabzonspor

Halil Umut Meler'in yönettiği derbilerde Beşiktaş:

1-2 Galatasaray
1-1 Fenerbahçe
1-2 Trabzonspor
2-0 Fenerbahçe
2-2 Trabzonspor

*İlk takım olarak Fenerbahçe ve Beşiktaş baz alınmıştır.

İŞTE HAFTANIN DİĞER HAKEMLERİ

Başakşehir - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen
Trabzonspor - Kayserispor: Erkan Özdamar
Galatasaray - Adana Demirspor: Ali Şansalan
Ümraniyespor - Konyaspor: Arda Kardeşler
Giresunspor - Alanyaspor: Turgut Doman
İstanbulspor - Fatih Karagümrük: Attila Karaoğlan

 

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