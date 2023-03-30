Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin hakemi açıklandı.
2 Nisan Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler görev yapacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi Kadir Sağlam.
MHK: "ATAMA MANUEL YAPILMIŞTIR"
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada atamanın algoritmayla yapılmadığı "02.04.2023 Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. karşılaşmasının hakem triosu manuel olarak atanmıştır." sözleriyle duyuruldu.
SON 4 DERBİYİ DE MELER YÖNETTİ!
Halil Umut Meler, Türkiye'deki son 4 derbiyi de yönetmişti.
İşte Halil Umut Meler'in bu sezon yönettiği derbiler;
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 0-3 Galatasaray
Galatasaray 2-1 Trabzonspor
Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmalarda Fenerbahçe, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
Halil Umut Meler'in yönettiği maçlarda Fenerbahçe;
0-3 Galatasaray
0-2 Trabzonspor
2-1 Galatasaray
1-1 Beşiktaş
0-2 Beşiktaş
1-3 Galatasaray
1-2 Trabzonspor
Halil Umut Meler'in yönettiği derbilerde Beşiktaş:
1-2 Galatasaray
1-1 Fenerbahçe
1-2 Trabzonspor
2-0 Fenerbahçe
2-2 Trabzonspor
*İlk takım olarak Fenerbahçe ve Beşiktaş baz alınmıştır.
İŞTE HAFTANIN DİĞER HAKEMLERİ
Başakşehir - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen
Trabzonspor - Kayserispor: Erkan Özdamar
Galatasaray - Adana Demirspor: Ali Şansalan
Ümraniyespor - Konyaspor: Arda Kardeşler
Giresunspor - Alanyaspor: Turgut Doman
İstanbulspor - Fatih Karagümrük: Attila Karaoğlan
2 Nisan Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler görev yapacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi Kadir Sağlam.
MHK: "ATAMA MANUEL YAPILMIŞTIR"
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada atamanın algoritmayla yapılmadığı "02.04.2023 Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. karşılaşmasının hakem triosu manuel olarak atanmıştır." sözleriyle duyuruldu.
SON 4 DERBİYİ DE MELER YÖNETTİ!
Halil Umut Meler, Türkiye'deki son 4 derbiyi de yönetmişti.
İşte Halil Umut Meler'in bu sezon yönettiği derbiler;
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 0-3 Galatasaray
Galatasaray 2-1 Trabzonspor
Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmalarda Fenerbahçe, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
Halil Umut Meler'in yönettiği maçlarda Fenerbahçe;
0-3 Galatasaray
0-2 Trabzonspor
2-1 Galatasaray
1-1 Beşiktaş
0-2 Beşiktaş
1-3 Galatasaray
1-2 Trabzonspor
Halil Umut Meler'in yönettiği derbilerde Beşiktaş:
1-2 Galatasaray
1-1 Fenerbahçe
1-2 Trabzonspor
2-0 Fenerbahçe
2-2 Trabzonspor
*İlk takım olarak Fenerbahçe ve Beşiktaş baz alınmıştır.
İŞTE HAFTANIN DİĞER HAKEMLERİ
Başakşehir - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen
Trabzonspor - Kayserispor: Erkan Özdamar
Galatasaray - Adana Demirspor: Ali Şansalan
Ümraniyespor - Konyaspor: Arda Kardeşler
Giresunspor - Alanyaspor: Turgut Doman
İstanbulspor - Fatih Karagümrük: Attila Karaoğlan
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