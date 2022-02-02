Fenerbahçe, Beretta maçının oynanacağı tarif belli oldu!

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ertelenen Fenerbahçe Safiport, Beretta Famila Schio maçı 19 Şubat'ta oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Beretta maçının oynanacağı tarif belli oldu!
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02 Şubat 2022 23:18
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen maçların yeni takvimi açıklandı.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle ertelenen 11, 12, 13 ve 14. hafta maçlarının 17-24 Şubat tarihlerinde oynanacağı kaydedildi.

Ligin 12. haftasından ertelenen Fenerbahçe Safiport-Beretta Famila Schio maçının, 19 Şubat Cumartesi günü yapılacağı aktarıldı.

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