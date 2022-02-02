Fenerbahçe, Beretta maçının oynanacağı tarif belli oldu!

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen maçların yeni takvimi açıklandı.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle ertelenen 11, 12, 13 ve 14. hafta maçlarının 17-24 Şubat tarihlerinde oynanacağı kaydedildi.
Ligin 12. haftasından ertelenen Fenerbahçe Safiport-Beretta Famila Schio maçının, 19 Şubat Cumartesi günü yapılacağı aktarıldı.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle ertelenen 11, 12, 13 ve 14. hafta maçlarının 17-24 Şubat tarihlerinde oynanacağı kaydedildi.
Ligin 12. haftasından ertelenen Fenerbahçe Safiport-Beretta Famila Schio maçının, 19 Şubat Cumartesi günü yapılacağı aktarıldı.