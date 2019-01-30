Fenerbahçe, Benfica ile anlaştı! Son karar Castillo'da

kadrosuna katmak istediği Şilili golcüiçin Meksika ekibi America ile yarışıyor.Fenerbahçe'nin Castillo için yaptığı 1.5 yıllık kiralama teklifi Benfica cephesi tarafından kabul edildi. Fenerbahçe'nin kiralama ücreti olarak 4 milyon euro önerdiği ve anlaşmanın içinde satın alma opsiyonu olduğu öğrenildi.Ancak Benfica'nın Castillo için Meksika ekibi America'nın teklifini de uygun bulduğu kaydedildi. Oyuncunun bonservisini almak isteyen America'nın 9 milyon euroluk teklifi uygun görüldü.Benfica'nın hem Fenerbahçe hem America ile şartlarda anlaştığı ve son kararı Nicolas Castillo'nun vereceği belirtildi.Yaz aylarında 7,8 milyon euroya UNAM Pumas'tan transfer edildiği Benfica'da sakatlık yaşayan ve sonrasınra rotasyonda değerlendirilen Castillo, 11 maçta 270 dakika süre adı, gol atamazken Fenerbahçe ile oynadıkları maçta 1 asist yaptı. Şili'de Universidad Catolica ile UNAM Pumas, Belçika'da Club Brugge, İtalya'da Frosinone ve Almanya'da Mainz formaları da giyen 1993 doğumlu oyuncu, kariyerinde 162 maçta 78 gol ve 18 asistlik bir performans sergiledi.