  •  
    Maicon için G.Saray'a sürpriz teklif! Yerine...
  •  
    ''10'' gitti, Galatasaray'a kötü haberi verdiler...
  •  
    Beşiktaş'ta ÇOK SICAK; "Görüşmeler sürüyor"
  •  
    "Diagne 20 GOL atınca sorun çıkarsın, banane"
  •  
    Fatih Terim bu listeden iki golcü "BİTİRİN" dedi

Fenerbahçe, Benfica ile anlaştı! Son karar Castillo'da

Benfica, Nicolas Castillo için Fenerbahçe ve Meksika ekibi America'nın yaptığı teklifleri uygun buldu. Son kararı Şilili golcü verecek.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe, Benfica ile anlaştı! Son karar Castillo'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ocak 2019 02:46
Fenerbahçe, kadrosuna katmak istediği Şilili golcü Nicolas Castillo için Meksika ekibi America ile yarışıyor.

Fenerbahçe'nin Castillo için yaptığı 1.5 yıllık kiralama teklifi Benfica cephesi tarafından kabul edildi. Fenerbahçe'nin kiralama ücreti olarak 4 milyon euro önerdiği ve anlaşmanın içinde satın alma opsiyonu olduğu öğrenildi.

İKİ KULÜPLE ANLAŞILDI

Ancak Benfica'nın Castillo için Meksika ekibi America'nın teklifini de uygun bulduğu kaydedildi. Oyuncunun bonservisini almak isteyen America'nın 9 milyon euroluk teklifi uygun görüldü.

Benfica'nın hem Fenerbahçe hem America ile şartlarda anlaştığı ve son kararı Nicolas Castillo'nun vereceği belirtildi.

Yaz aylarında 7,8 milyon euroya UNAM Pumas'tan transfer edildiği Benfica'da sakatlık yaşayan ve sonrasınra rotasyonda değerlendirilen Castillo, 11 maçta 270 dakika süre adı, gol atamazken Fenerbahçe ile oynadıkları maçta 1 asist yaptı. Şili'de Universidad Catolica ile UNAM Pumas, Belçika'da Club Brugge, İtalya'da Frosinone ve Almanya'da Mainz formaları da giyen 1993 doğumlu oyuncu, kariyerinde 162 maçta 78 gol ve 18 asistlik bir performans sergiledi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için