Fenerbahçe Beko'nun genç basketbolcusu İsmail Karabilen ameliyat edildi

Fenerbahçe Beko'nun genç isimlerinden İsmail Karabilen ameliyat edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko'nun genç basketbolcusu İsmail Karabilen ameliyat edildi
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24 Şubat 2021 23:18
Fenerbahçe Beko'nun genç basketbolcusu İsmail Karabilen ameliyat edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kiralık olarak oynadığı ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyespor'un idmanında geçirdiği sakatlık nedeniyle sağ ayak bileğinde kırık tespit edilen İsmail Karabilen'in ameliyat edildiği belirtildi.

Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatın başarılı geçtiği ve genç oyuncunun durumunun iyi olduğu aktarıldı.



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