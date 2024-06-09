Fenerbahçe Beko, şampiyonluk için sahaya çıkıyor!

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ile final serisinin üçüncü maçında karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko, şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
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09 Haziran 2024 13:59
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, pazartesi günü Anadolu Efes'i konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Yener Yılmaz, Özlem Yalman ve Hüseyin Çelik hakem üçlüsü yönetecek.

Seride konuk olduğu ilk 2 maçı 85-74 ve 101-70'lik skorlarla kazanan Fenerbahçe Beko, pazartesi günkü maçta taraftarı önünde de galip gelmesi durumunda 11. şampiyonluğuna ulaşacak.

Ligde normal sezonu lider tamamlayan Anadolu Efes ise sahasında kaybettiği ilk 2 maçın ardından pazartesi kazanarak seriyi dördüncü karşılaşmaya taşımaya çalışacak.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride pazartesi günkü mücadeleyi Anadolu Efes'in kazanması halinde dördüncü maç, 12 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

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