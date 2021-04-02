Fenerbahçe Beko 'sakata' geldi!

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 33. haftasında İspanya'nın Barcelona takımıyla karşılaştı.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşma, Barcelona'nın 82-73 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely ve Nando de Colo, sakatlanarak mücadeleyi yarıda bırakmak zorunda kaldı.
Bu skorun ardından Fenerbahçe Beko, 3 maç sonra kaybetti.
DETAYLAR BİRAZDAN...
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşma, Barcelona'nın 82-73 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely ve Nando de Colo, sakatlanarak mücadeleyi yarıda bırakmak zorunda kaldı.
Bu skorun ardından Fenerbahçe Beko, 3 maç sonra kaybetti.
DETAYLAR BİRAZDAN...