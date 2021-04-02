Fenerbahçe Beko 'sakata' geldi!

EuroLeague'de play-off'u garantileyen Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı konuk etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe Beko 'sakata' geldi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Nisan 2021 22:50
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 33. haftasında İspanya'nın Barcelona takımıyla karşılaştı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşma, Barcelona'nın 82-73 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely ve Nando de Colo, sakatlanarak mücadeleyi yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Bu skorun ardından Fenerbahçe Beko, 3 maç sonra kaybetti.

DETAYLAR BİRAZDAN...



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.