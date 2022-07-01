Fenerbahçe Beko, Polonara pazarlığında

İtalyan ekiplerinden Virtus Bologna'nın Achille Polonara'nın buy-out ücretini ödeyerek oyuncuyu kadrosuna katmak için Fenerbahçe Beko ile görüşmelerde bulunduğu öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko, Polonara pazarlığında
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01 Temmuz 2022 17:27
ING Basketbol Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Beko'da gelecek sezon için kadroda köklü bir değişim yaşanırken hem gelenlerde hem de gidenlerde hareketli günler yaşanıyor.

Son olarak Yunan basının haberine göre; İtalya Ligi ekiplerinden Virtus Bologna, Fenerbahçe'nin İtalya forveti Achille Polonara'yı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

Haberde, Bologna'nın Polonara ile her konuda anlaştığı ve geriye sadece Fenerbahçe Beko ile sürdürülen buy-out pazarlıklarının kaldığı ifade edildi.

30 yaşındaki forvet Achille Polonara, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko formasıyla 10 sayı, 5.7 ribaunt ve 2 asist ortalamaları yakaladı.
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