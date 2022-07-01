Fenerbahçe Beko, Polonara pazarlığında

ING Basketbol Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Beko'da gelecek sezon için kadroda köklü bir değişim yaşanırken hem gelenlerde hem de gidenlerde hareketli günler yaşanıyor.



Son olarak Yunan basının haberine göre; İtalya Ligi ekiplerinden Virtus Bologna, Fenerbahçe'nin İtalya forveti Achille Polonara'yı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.



Haberde, Bologna'nın Polonara ile her konuda anlaştığı ve geriye sadece Fenerbahçe Beko ile sürdürülen buy-out pazarlıklarının kaldığı ifade edildi.



30 yaşındaki forvet Achille Polonara, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko formasıyla 10 sayı, 5.7 ribaunt ve 2 asist ortalamaları yakaladı.

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