Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika'ya karşı

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 27. haftasında sahne alıyor. Sarı-lacivertliler, perşembe günü İsrail temsilcisi Maccabi Playtika ile Sırbistan'da karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika'ya karşı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Şubat 2025 12:07
Basketbolda THY EuroLeague'in 27. haftasında Fenerbahçe Beko, perşembe günü İsrail ekibi Maccabi Playtika ile Sırbistan'da karşı karşıya gelecek.

Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

Çıktığı son EuroLeague maçında sahasında İspanyol ekibi Real Madrid'i 78-67 mağlup eden ve ligde bir maç eksiği bulunan sarı-lacivertliler, 25 maçta 17 galibiyet, 8 mağlubiyet ile ikinci sırada yer alıyor.

İsrail temsilcisi ise 6 galibiyet, 20 mağlubiyet ile 17. sırada bulunuyor.

Ligde karşı karşıya geldikleri son müsabakada Fenerbahçe, Maccabi Playtika'yı 84-82 mağlup etmişti.


*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery