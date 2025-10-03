03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
2-5
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
4-0
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
1-3
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
3-1
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
0-1DA
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
0-026'
03 Ekim
Osasuna-Getafe
0-125'
03 Ekim
Verona-Sassuolo
0-039'
03 Ekim
Paris FC-Lorient
2-041'
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
0-265'

Fenerbahçe Beko, Litvanya'da mağlup

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in ikinci maçında deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris'e 84-81 mağlup oldu.

calendar 03 Ekim 2025 22:05 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2025 22:06
Fenerbahçe Beko, Litvanya'da mağlup
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'nin ikinci maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

Litvanya'nın Kaunas kentinde bulunan Zalgirio Arena'da oynanan karşılaşmadan Sarı-Lacivertliler 84-81 mağlup ayrıldı. 

Açılış maçında Paris Basketbol'u 96-77 mağlup eden Fenerbahçe Beko, bu sezonki ilk yenilgisini almış oldu. İlk maçta Monaco'yu 89-84 mağlup eden Zalgiris ise 2'de 2 ile yoluna devam etti. 

Euroleague'de bir sonraki hafta Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'ı konuk edecek. Zalgiris ise Bayern Münih'e konuk olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
