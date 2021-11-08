Fenerbahçe, Alanyaspor ve Konyaspor'dan duran top golü yedi ve üst üste 3. hafta Kayserispor'dan duran top golü yedi.39. dakikada kullanılan kornerde Thiam'ın direkten dönen kafa vuruşunu tamamlayan kolovetsios ile konuk takım öne geçti.Gol öncesi kaleci Berke dahil kale sahası içinde 9 futbolcunun bulunması dikkat çekti. 11. haftada 2-1 kaybedilen Konyaspor maçında Abdülkerim'in attığı golde kale sahası içinde 6 Fenerbahçeli bulunuyordu.10. haftada da Alanyaspor, 90+3'te kullanılan kornerde Efkan ile galibiyet golünü atmıştı.