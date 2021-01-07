Fenerbahçe - Alanyaspor: İlk 11'ler

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe - Alanyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Süper Lig'deki son iki maçında Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'yı mağlup eden Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u da yenerek seri yakalamak istiyor.Ligde bir haftayı bay geçen sarı-lacivertli ekibin 29, rakibi Aytemiz Alanyaspor'un ise 30 puanı bulunuyor.1,70 Fenerbahçe3,40 Beraberlik3,30 AlanyasporÜst 1,52 / Alt 2,00Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde ilk yarının son haftalarına girilirken özellikle zirve hattında inanılmaz bir mücadele görüyoruz. Lider Beşiktaş ile 7. sıradaki Trabzonspor arasında sadece 8 puanlık fark var ve 7 takım bu 8 puanın içerisine sıkışmış durumdalar. İşte bu takımlardan ikisi olan Fenerbahçe ve Alanya, kendileri adına çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklar. İki takım da son maçlarını 3'er golle ve rahat kazandılar. Özellikle Alanyaspor oynadığı futbolla da göz kamaştırdı diyebiliriz. Fenerbahçe cephesinde ise sakatların takıma dönmeye başlaması ve yavaş yavaş tam takıma doğru gitmek çok önemli oldu. Açıkçası bu maçı kazanacak olan takımın 3 puanın yanı sıra büyük de moral kazanacağına inanıyorum. Taraf bahsi açısından oldukça tahmini zor olan bu maçta ben size direkt üst tercihini önereceğim. Gollü ve keyifli bir maç bekliyorum.Öte yandan, Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Caner Erkin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Ozan ve Caner, Aytemiz Alanyaspor maçında kart görmeleri durumunda sarı-lacivertli ekibin ligin 18. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçta görev yapamayacak.Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelecek.Alanya ekibinin Süper Lig'de yer aldığı 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 8 maçta Fenerbahçe 4, Alanyaspor 2 galibiyet elde etti, iki müsabaka da berabere sonuçlandı.Sarı-lacivertli takımın 15 golüne, turuncu-yeşilliler 9 golle yanıt verdi.Geçen sezonun ikinci yarısında Ülker Stadı'nda oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.Fenerbahçe, yarınki rakibi Aytemiz Alanyaspor'u Süper Lig'de 3 maçtır mağlup edemiyor.Söz konusu karşılaşmalarda Antalya ekibinin 2 galibiyeti bulunurken, bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.