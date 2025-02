Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe , Alanyaspor deplasmanına konuk oldu. Fenerbahçe, GAIN Park'taki mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı.Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Sebastian Szymanski ve 42. dakikada Anderson Talisca attı.Sarı-lacivertlilerde ilk golü atan Szymanski, Fenerbahçe'nin lig tarihindeki 4000. golünü atan oyuncu oldu. Fenerbahçe, lig tarihinde 4000 gole ulaşan ilk takım oldu.Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Anderson Talisca ise sarı-lacivertli formayla Süper Lig'deki ilk golünü attı.Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligde arka arkaya altıncı galibiyetini aldı ve 54 puana yükseldi. Süper Lig'de iki maç sonra kaybeden Alanyaspor, 28 puanda kaldı.Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Alanyaspor ise Hatayspor deplasmanına gidecek.Fenerbahçe, hafta arasında perşembe günü UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Anderlecht'i sahasında ağırlayacak.Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Erzurumspor FK maçının ilk 11'inde 7 değişikliğe gitti.Gain Park Stadı'ndaki karşılaşmada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK mücadelesinde ilk 11'de görev alan Ertuğrul Çetin, Djiku, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Amrabat, Cengiz Ünder ve Cenk Tosun yer almadı. Sarı-lacivertlilerde bu isimlerin yerine İrfan Can Eğribayat, Oğuz Aydın, Kostic, Szymanski, Dzeko, Fred ve Tadic, karşılaşmaya başladı.Fenerbahçe, Alanyaspor karşısına İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Levent Mercan, Fred, Szymanski, Oğuz Aydın, Kostic, Talisca, Tadic ve Dzeko 11'i ile çıktı.Sarı-lacivertlilerde, Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterse, İsmail Yğksek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Osayi Samuel, Cenk Tosun, Amrabat ve Saint Maximin yedek kulübesinde forma bekledi.Sarı-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri ve yeni transfer Ognjen Mimovic'nin yanı sıra tedavileri devam eden Dominik Livakovic, Diego Carlos, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde ile Mert Müldür kadroya alınmadı.Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Ziraat Türkiye Kupası A grubu ikinci maçındaki ilk 11'den 7 ismi değiştirdi.Kupa maçında yer alan Nejdet Nezir Bilin, Bera Çeken, Makouta, Janvier, Enes Keskin, Juan Christian, Arda Usluoğlu'nun yerine Lima, Efecan Karaca, Hwang, Richard, Balkovec, Yusuf Özdemir ve Hadergjonaj Fenerbahçe maçında ilk 11'de sahaya çıktı.Corendon Alanyaspor'un Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i Yusuf Karagöz, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fatih Aksoy, Augusto, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir ve Hwang'tan oluştu.Alanyaspor'un yedek kulübesinde Mert Furkan Bayram, Umut Toy, Enes Keskin, Cordova, Hüseyin Şen, Makouta, Nejdet Nezir Bilin, Vilhena, Arda Usluoğlu, Janvier yer aldı.Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran, son lig maçında gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düşmüştü.Fenerbahçe adına mücadele talihsizlikle başladı. Kupada Erzurumspor ile oynanan maçta 3 stoperini (Diego Carlos, Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek) kaybeden Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü de Alanyaspor deplasmanında sakatlandı. Fenerbahçe'de sakatlanan Çağlar Söyüncü yerine 12. dakikada Sofyan Amrabat oyuna dahil oldu.Fenerbahçe, karşılaşmanın 22. dakikasında Sebastian Szymanski ile öne geçti. Bu dakikada Tadic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Anderson Talisca'nın şutu kaleci Yusuf Karagöz'den döndü. Dönen topu alan Oğuz Aydın, ceza sahasında müsait durumda bulunan Szymanski'yi topla buluşturdu ve Polonyalı futbolcu topu ağlara gönderdi. Szymanski, bu golle birlikte Fenerbahçe'nin lig tarihindeki 4000. golünü atmış oldu.Fenerbahçe'de Szymanski'ye asisti yapan Oğuz Aydın, oynadığı son iki maçta dört asist yaptı.Fenerbahçe, devre bitmeden ikinci golü buldu. 42. dakikada soldan gelişen atakta Filip Kostic'in ortasında Anderson Talisca, kafayla topu ağlara gönderdi.Kupadaki Erzurumspor maçında fileleri havalandıran Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe kariyerinde Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.Talisca, golün ardından korner bayrağının yanında yaşadığı sevinç sırasında tribünlerden gelen yabancı maddenin isabet etmesi sonrası kısa süreli bir sakatlık yaşadı.Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında devre arasına 2-0'lık skor ile gitti.Alanyaspor, ikinci yarının başında iki değişiklik yaptı. Akdeniz ekibinde Fatih Aksoy ve Jure Balkovec oyundan çıktı. Gaius Makouta ve Sergio Cardova oyuna dahil oldu.Alanyaspor, ikinci yarıda Fenerbahçe yarı sahasında baskı kurdu ve pozisyonlar bulmaya başladı. 67. dakikada Cordova'nın soldan getirdiği topta Richard'ın ceza sahası içinden vuruşu savunmadan döndü. Devam eden pozisyonda Florent Hadergjonaj'ın vuruşu az farkla dışarıya gitti.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Alanyaspor'un baskısı sonrası oyuna müdahalede bulundu. Fenerbahçe'de 70. dakikada İsmail Yüksek ve Bright Osayi-Samuel oyuna dahil oldu. Anderson Talisca ve Oğuz Aydın kenara geldi.Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, 89. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Polonyalı futbolcu, gelecek hafta Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.Fenerbahçe'de ikinci yarıda oyuna dahil olan İsmail Yüksek, maçın uzatma dakikalarında sakatlık yaşadı ve yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.Fenerbahçe, karşılaşmanın kalan dakikalarında Alanyaspor karşısında üstünlüğünü korudu. Sarı-lacivertliler, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek ligde arka arkaya altıncı galibiyetini elde etti.26. dakikada ceza sahası dışından kullandığı faul atışında Talisca'nın vuruşunda top direğin üstünden az farkla auta çıktı.27. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Hadergjonaj, ceza sahasına ortaladığı topu Richard kafayla kaleye gönderdi. Kaleci İrfan Can Eğribayat topu kontrol etti.Mücadelenin ilk yarısını Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.62. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol kanattan topla buluşan Augusto rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden çıkardığı orta, kale önündeki Hwang'in arkasında kaldı. Rakip takım topu uzaklaştırdı.67. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan rakip ceza sahasına giren Augusto'nun içeriye gönderdiği topa Richard gelişine vurdu. Defanstan seken meşin yuvarlağa bu sefer de Janvier vurdu. Top sağ üst direğin yanından dışarı çıktı.77. dakikada sol kanattan gelişen atakta Yusuf Özdemir'in ceza sahasına ortaladığı topa Cordova kafayla vurdu. Meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.82. dakikada soldan gelişen atakta Augusto'nun ceza sahası çaprazından kaleye gönderdiği sert şutta kaleci İrfan Can Eğribayat topu kontrol etti.90+6. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Osayi Samuel rakip ceza sahası içine çıkardığı topu Fred, kaleye gönderdi. Kaleci Yusuf Karagöz iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.Karşılaşmayı, Fenerbahçe 2-0 kazandı.GAIN Park: Cihan Aydın, Mehmet Kısal, Esat SancaktarYusuf Karagöz, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec (Dk. 46 Cordova), Richard, Fatih Aksoy (Dk. 46 Makouta), Augusto, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Hwang (Dk. 63 Janvier)İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Çağlar Söyüncü (Dk. 11 Amrabat), Levent Mercan, Oğuz Aydın (Dk. 70 Osayi Samuel), Fred, Szymanski (Dk.90 İrfan Can Kahveci), Kostic, Talisca (Dk. 70 İsmail Yüksek, Dk. 90 Mert Hakan Yandaş), Tadic, Dzeko: Dk. 22 Szymanski, Dk. 42 Talisca (Fenerbahçe)Dk. 18 Aliti, Dk 48 Yusuf Özdemir, Dk. 50 Cordova, Dk. 90+1 Richard (Corendon Alanyaspor), Dk. 35 Skriniar, Dk. 60 Amrabat, Dk. 87 Tadic, Dk. 89 Syzmanski (Fenerbahçe)