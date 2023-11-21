Fenerbahçe Alagöz Holding'e Rumen rakip

Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 6. haftasında 22 Kasım Çarşamba günü Romanya'nın ACS Sepsi SIC takımını konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Alagöz Holding'e Rumen rakip
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21 Kasım 2023 15:04
Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 6. haftasında 22 Kasım Çarşamba günü Romanya'nın ACS Sepsi SIC takımını ağırlayacak.

Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Grubunda oynadığı 5 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, liderlik koltuğunda oturuyor. Konuk ekip ise henüz galibiyetle tanışamadı.

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