Fenerbahçe Alagöz Holding'den Yvonne Anderson, geleceği için konuştu!

Fenerbahçe Alagöz Holding, 2023-2024 sezonu FIBA Süper Kupa, Türkiye Kupası, EuroLeague Kadınlar ve Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi olmak üzere 4 şampiyonlukla tamamladı. Mücadele ettiği bütün kulvarlarda şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı-lacivertli ekipte takımın önemli isimlerinden Yvonne Anderson, tarihi sezonla ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.



Dört kupayı da kazanacakları bir sezon hedeflediklerini belirten Anderson, "Hedefimiz buydu. Kesinlikle iyi bir takımımız olduğunu düşünüyordum. Yapmamız gereken tek şey sıkı çalışmaktı. Bu çalışmaların karşılığını alacağımızı biliyorduk. Ve sonunda bunu başardık" diye konuştu.



"VALERIE GELDİĞİNDE BİZE GÜVENDİ VE KENDİMİZİ GÖSTERMEMİZE YARDIMCI OLDU"



Sezon başında yaşanan koç değişikliğine adapte olmanın zor olmadığını söyleyen tecrübeli oyuncu, "Adapte olmak çok kolaydı. Profesyonel basketbolcular olarak her koçun anlayışına adapte olmak durumundayız. Valerie geldiğinde bize güvendi ve kendimizi göstermemize yardımcı oldu. Takım olarak çok çalıştık ve bunları hep birlikte başardık" ifadelerini kullandı.



"BİREYSEL HEDEFLERİMİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN BASKETBOL OYNAMIYORUM"



EuroLeague Kadınlar'da sezonun en iyi savunma oyuncusu ödülünü kazandığı için mutlu olduğunu belirten tecrübeli oyun kurucu, "Bireysel hedeflerimi gerçekleştirmek için basketbol oynamıyorum. Bu yıl bu ödülü kazandığım için tabii ki gurur duydum. Takımım sayesinde bunu başardım. Benim hedefim takımımla şampiyonluğu kazanmaktı. Nerede olursam olayım bunun için mücadele edeceğim. Zaten doğru bir şekilde oynarsanız, sonunda ödülleri kazanırsınız" şeklinde konuştu.



"EĞER BİRİSİ TEKLİFTE BULUNURSA BUNU KABUL ETMEK DURUMUNDAYIM"



Fenerbahçe ile imzaladığı 1 yıllık sözleşmesinin sona ermesinin ardından gelecek sezonla ilgili planlarının sorulmasını üzerine ise Yvonne Anderson şöyle konuştu;



"Sonuçta bu bir iş. Eğer birisi teklifte bulunursa bunu kabul etmek durumundayım. Şu anda önümüzde olimpiyatlar var. Benim bütün odağım orada. Daha sonra önümüzdeki sezonu düşüneceğim. Şu anda geride bıraktığımız yılı kutlayacağım ve yazın, önümüzdeki sezonu düşünmeye başlayacağım."



"KESİNLİKLE KARİYERİMİN EN ÖZEL SEZONUYDU"



Anderson, "Kariyerinin en özel sezonu muydu?" sorusunu ise "Fenerbahçe'yi, İstanbul'u, taraftarları ve takım arkadaşlarımı çok seviyorum. Kesinlikle kariyerimin en özel sezonuydu" şeklinde cevapladı.









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