Fenerbahçe Alagöz Holding'de ayrılık resmen açıklandı!

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Kitija Laksa'yla yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Alagöz Holding'de ayrılık resmen açıklandı!
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03 Temmuz 2024 20:12
Son güncelleme 03 Temmuz 2024 20:15
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Letonyalı oyuncu Kitija Laksa'yla yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 28 yaşındaki oyuncuya teşekkür edilirken şu ifadeler kullanıldı:

"2023-2024 sezonunda formamızı giyen, 4 kupayla tamamladığımız tarihi sezonda başarılarımızda pay sahibi olan Kitija Laksa ile yollarımız ayrılmıştır. Kitija Laksa'ya kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz."

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